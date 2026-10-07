Son Dakika | Başakşehir’deki okul saldırısında saldırganının annesi ve babası tutuklandı: 1 öğrenci ölmüştü!

Başakşehir ilçesinde Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı okul saldırısında gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.

Dehşet saçarak 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybetmesine ve 7 öğrencinin yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki F.M. cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 15 yaşındaki F.M., evinden aldığı bıçak ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi.

Okulda çıkan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı.

10 YAŞINDAKİ ESLEM SARE KURTARILAMADI

Saldırının ardından yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin bazılarının durumunun hafif olduğu öğrenilirken, hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ÇOCUK, ANNE VE BABASI TUTUKLANDI

Korkunç olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile birlikte şüphelinin anne ve babasını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 15 yaşındaki saldırgan F.M. ile anne ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)