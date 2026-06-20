Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş: YKS'nin ilk oturumu başladı

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 425 bini aşkın aday katılırken, sınav Türkiye'nin 81 ili ile Lefkoşa ve Belgrad'da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Üniversiteye girişte belirleyici rol oynayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün sabah saatlerinde başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava bu yıl 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.

Saat 10.15'te başlayan sınav, Türkiye genelindeki 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştiriliyor. TYT için 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon kullanılırken, organizasyonda 340 bin 321 görevli yer alıyor.

Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltiliyor. Üniversite adayları, soruları yanıtlamak için 165 dakika süreye sahip olacak.

ÖSYM'nin belirlediği kurallar gereği adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Kimlik kartı sorunu yaşayan adayların mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü hizmet vermeyi sürdürdü.

Bu yıl TYT'ye erişilebilir sınav koşullarından yararlanmak üzere 15 bin 360 engelli aday başvuruda bulundu. Ayrıca şehit ve gazi yakınları ile gazilerden oluşan 10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu.

Öte yandan Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde ilk kez YKS heyecanı yaşanıyor. Böylece adayların sınav merkezlerine ulaşım yükünün azaltılması hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER HEYECANLI

Sınav sabahında birçok okulun önünde duygusal anlar da yaşandı. Çocuklarını sınava getiren veliler, okul kapılarında başarı dileklerinde bulunarak onların heyecanını paylaştı. Özellikle Ankara'daki sınav merkezlerinde ailelerin yoğun bekleyişi dikkat çekti.

YKS maratonu, hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek diğer oturumlarla devam edecek. (AA)