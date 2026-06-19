Sınav kaygısını dakikalar içinde azaltıyor! Uzmanlar YKS öncesi yapılması gerekenleri anlattı

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde heyecan ve stres zirveye ulaştı. Uzmanlar, sınav kaygısının belirli bir düzeye kadar normal olduğunu belirtirken, doğru yöntemlerle bu kaygının kısa sürede kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor. Özellikle sınavdan bir gün önce ve sınav sabahı uygulanacak bazı basit tekniklerin öğrencilerin daha sakin ve odaklanmış hissetmesine yardımcı olduğu vurgulanıyor.

KAYGI TAMAMEN KÖTÜ DEĞİL

Uzmanlara göre sınav öncesinde hissedilen heyecan ve kaygı, öğrencinin sınava önem verdiğinin bir göstergesi. Ancak bu duyguların kontrol edilemediği durumlarda dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve performans düşüklüğü yaşanabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kaygıyı bastırmaya çalışmak yerine onu yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor.

NEFES EGZERSİZİ RAHATLATIYOR

Sınav kaygısını azaltmanın en etkili yollarından biri doğru nefes almak. Uzmanlar, öğrencilerin birkaç dakika boyunca derin nefes egzersizi yapmasını öneriyor. Burundan yavaşça nefes alıp birkaç saniye tuttuktan sonra ağızdan yavaşça vermek, kalp ritminin dengelenmesine ve vücudun gevşemesine yardımcı oluyor. Bu yöntem sayesinde stres seviyesinin kısa sürede azaldığı belirtiliyor.

SON GÜN DERS YÜKÜ ARTIRILMAMALI

Sınava saatler kala yoğun ders çalışmanın öğrenciyi daha fazla strese sokabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, son gün eksik konuları yetiştirmeye çalışmak yerine daha önce öğrenilen bilgilerin kısa tekrarlarla gözden geçirilmesini tavsiye ediyor. Zihni yormadan geçirilen bir günün sınav performansına olumlu katkı sağladığı ifade ediliyor.

UYKU DÜZENİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sınav öncesinde kaliteli uyku, başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Gece geç saatlere kadar ders çalışmak yerine erken yatmanın daha faydalı olduğu belirtiliyor. Yeterli uyku alan öğrencilerin dikkat sürelerinin arttığı ve sınav sırasında daha kolay odaklanabildiği kaydediliyor.

OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN UZAK DURUN

Uzmanlar, öğrencilerin sınav öncesinde kendilerini başkalarıyla kıyaslamaması gerektiğini vurguluyor. "Yapamayacağım", "Yetiştiremedim" gibi olumsuz düşünceler yerine, şimdiye kadar gösterilen emeğe odaklanmanın daha doğru olduğu belirtiliyor. Pozitif iç konuşmaların özgüveni artırdığı ve kaygıyı azalttığı ifade ediliyor.

SINAV SABAHI SAKİN BİR RUTİN OLUŞTURUN

Sınav günü acele etmemek için gerekli belgelerin ve eşyaların önceden hazırlanması öneriliyor. Hafif bir kahvaltı yapmak, sınav merkezine erken gitmek ve son dakika tartışmalarından uzak durmak öğrencilerin daha sakin hissetmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, sınav öncesindeki birkaç dakikayı nefes egzersizi yaparak ve olumlu düşüncelere odaklanarak geçirmenin kaygıyı önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.