Okul çıkışında boş araziye götürdüler: 12 yaşındaki çocuğu dakikalarca darbettiler

İstanbul Arnavutköy’de 12 yaşındaki bir çocuk, arkadaşının yerini ailesine söylediği gerekçesiyle okul çıkışında boş araziye götürülerek darbedildi. Olay sırasında çocuğun darbedilme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili 3 çocuk gözaltına alındı.

OKUL ÇIKIŞINDA BOŞ ARAZİYE GÖTÜRDÜLER

Olay, 14 Eylül’de İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5’inci sınıf öğrencisi A.H. (12), arkadaşı M.M.’nin (15) yerini ailesine söyledi.

Bunun üzerine A.H., okul çıkışında arkadaşı C.K. (12) tarafından okulun çevresindeki boş araziye götürüldü. Burada M.M. cep telefonuyla görüntü kaydı yaparken, C.K. ve 14 yaşındaki M.A.T.’nin A.H.’yi dakikalarca darbedildi. Darp sonrası A.H.’nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.

DARP ANLARINI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

A.H.’nin darbedildiği anlar M.M. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırıya uğrayan çocuğun kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söylemesine rağmen darbedilmeye devam ettiği görüldü.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikâyeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada M.M., C.K. ve M.A.T. isimli yaşı küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)