Abdest almak için girmişti: Banyoda baygın halde bulunan Yezid hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde abdest almak için banyoya giren Suriye uyruklu Yezid Elhav (29), ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Elhav, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yezid Elhav

BANYODAN UZUN SÜRE ÇIKMAYINCA AİLESİ KONTROL ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kıracaali Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Abdest almak için banyoya giren Yezid Elhav’ın uzun süre dışarı çıkmaması üzerine ailesi durumdan şüphelendi. Banyoya giren aile üyeleri, Elhav’ı yerde hareketsiz halde buldu.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elhav’ın kalbinin durduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı kalp masajının ardından Elhav’ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elhav’ın burada bir kez daha kalbi durdu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yezid Elhav’ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Elhav’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)