Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 77 yaşındaki yaya ağır yaralandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Turan Yıldız’a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yıldız’ın kafatasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edildi.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Turan Yıldız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Kaza, akşam saatlerinde Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim T. (50) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Yıldız’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kazada ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kafatasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu belirlenen Yıldız’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü İbrahim T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)