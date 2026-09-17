Kendisini polis olarak tanıttı milyonluk vurgun yaptı: Kuyumcuda yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde telefonda aradığı H.B.’ye kendisini polis olarak tanıtan R.T., “Hesabınızda dolar ve euro cinsinden şüpheli giriş-çıkışlar var” diyerek 3 milyon 500 bin 837 TL havale ettirdi. Şüpheli, paranın aktarıldığı İstanbul’daki kuyumcuda altın aldığı sırada yakalandı.

TELEFONDA KORKUTUP PARAYI HAVALE ETTİRDİ

Olay, Kartepe ilçesinde meydana geldi. H.B., telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin sözlerine inanarak panikledi. Şüpheli, H.B.’ye banka hesabında dolar ve euro cinsinden şüpheli giriş ve çıkışlar bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine H.B., banka şubesine giderek şüphelinin verdiği hesaba 3 milyon 500 bin 837 TL gönderdi.

Havale işleminden kısa süre sonra banka görevlilerinin durumdan şüphelenerek H.B.’yi uyarması üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur, polise ihbarda bulundu.

İSTANBUL’DAKİ KUYUMCUDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın gönderildiği hesabın hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada paranın İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya aktarıldığı belirlendi.

Kocaeli polisi, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçmesinin ardından bölgeye ekipler sevkedildi. Şüpheli R.T., kuyumcuda parayla altın almaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

3,5 MİLYON TL EKSİKSİZ İADE EDİLDİ

Şüphelinin aldığı altınlar muhafaza altına alınarak kuyumcuya teslim edildi. H.B.’nin dolandırılan 3 milyon 500 bin 837 TL’si ise eksiksiz şekilde kendisine iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)