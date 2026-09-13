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Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar!

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur’un tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Oğuzhan Uğur hakkında yeni gelişme yaşandı. Tutukluluk durumu yeniden değerlendirilen Uğur'un cezaevinde kalmasına karar verildi.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanan Oğuzhan Uğur'un dosyası, tutukluluk incelemesi kapsamında yeniden ele alındı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yapılan değerlendirmenin ardından Uğur'un mevcut tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar! - Resim : 1

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Soruşturma kapsamında Uğur'a yöneltilen suçlamalar arasında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yer alıyor.

Söz konusu suçlamalara ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

21 Temmuz'da tutuklanan Oğuzhan Uğur'un tutukluluk süreci devam ediyor. Uğur Çorlu Karatepe Cezaevi'nde bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahbap Oğuzhan Uğur
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