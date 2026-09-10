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Halk TV Türkiye Son Dakika | AHBAP operasyonunda 20 kişi hakkında tutuklama talebi

Son Dakika | AHBAP operasyonunda 20 kişi hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberi... AHBAP operasyonunda 20 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Son Dakika | AHBAP operasyonunda 20 kişi hakkında tutuklama talebi
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

20 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 20’si tutuklama, 7’si ev hapsi, 22’si ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haluk Levent İsviçre'ye kaçacakmış! AHBAP soruşturmasındaki 'taksici' itirafçı olduHaluk Levent İsviçre'ye kaçacakmış! AHBAP soruşturmasındaki 'taksici' itirafçı oldu

"HALUK LEVENT İSVİÇRE'YE KAÇACAKMIŞ"

AHBAP soruşturmasında tutuklanan eski satın alma sorumlusu Deniz Şimşek, savcılık ifadesinde derneğin bazı alımlarında usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü.

Şimşek, milyonlarca liralık kırtasiye, hayvan yemi, gıda ve TIR alımlarına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atmış ve en dikkat çeken iddiasında ise Haluk Levent’in kendisine, sorun çıkması halinde İsviçre’ye kaçacağını söylediğini ileri sürmüştü.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahbap Soruşturma
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