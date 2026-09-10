Son Dakika | AHBAP operasyonunda 20 kişi hakkında tutuklama talebi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

20 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 20’si tutuklama, 7’si ev hapsi, 22’si ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"HALUK LEVENT İSVİÇRE'YE KAÇACAKMIŞ"

AHBAP soruşturmasında tutuklanan eski satın alma sorumlusu Deniz Şimşek, savcılık ifadesinde derneğin bazı alımlarında usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü.

Şimşek, milyonlarca liralık kırtasiye, hayvan yemi, gıda ve TIR alımlarına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atmış ve en dikkat çeken iddiasında ise Haluk Levent’in kendisine, sorun çıkması halinde İsviçre’ye kaçacağını söylediğini ileri sürmüştü.

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