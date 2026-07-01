Öğrencilere vergi kalktı: Artık ödenmeyecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan 7587 sayılı kanunla Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Biletle girilen etkinliklerde 18 yaş altındaki kişiler ile 25 yaşını doldurmamış öğrenciler eğlence vergisinden muaf tutuldu.

TBMM'de 24 Haziran 2026 tarihinde kabul edilen ve 30 Haziran itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7587 sayılı kanun, birçok farklı yasada değişiklik içeriyor.

Düzenlemenin kamuoyunu en yakından ilgilendiren maddelerinden biri Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen yeni fıkra oldu.

18 YAŞ ALTI VE ÖĞRENCİLERE VERGİ MUAFİYETİ

Kanunun 14. maddesiyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 19. maddesine eklenen fıkraya göre biletle girilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış kişiler ile öğrenimine devam eden ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler için düzenlenen biletlerden eğlence vergisi alınmayacak.

Muafiyet, kanunun 21. maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendi kapsamındaki etkinlik mekanlarını kapsıyor. Bu bent sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası gibi biletle girilen tüm etkinlik alanlarını içeriyor.

BİLET FİYATLARINA YANSIMASI BEKLENİYOR

Eğlence vergisi, biletle girilen yerlerde bilet bedeli üzerinden hesaplanıyor. Uygulamada vergi oranları belediyeden belediyeye farklılık gösterse de yüzde 10'a varan oranlara ulaşabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte gençlerin sinema, tiyatro, konser ve spor etkinliklerine erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Muafiyetin bilet fiyatlarına doğrudan yansıyıp yansımayacağı ise etkinlik düzenleyicilerinin ve belediyelerin uygulamalarına bağlı olacak.

KANUNDA BAŞKA NELER VAR?

7587 sayılı kanun yalnızca eğlence vergisiyle sınırlı değil. Aynı düzenlemeyle Emniyet Teşkilat Kanunu'nda rütbe oranları güncellendi, taksi şoförlerine hasılat esaslı vergilendirme imkanı getirildi, ticari plaka satışından elde edilen kazançlara gelir vergisi istisnası tanındı. Merkez Bankası personeline yönelik kapsamlı bir disiplin cezası sistemi de kanunla düzenlenen konular arasında yer aldı.