Öğrenci affı TBMM gündemine geliyor: Kimleri kapsıyor, üniversiteye dönüş şartları neler?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği öğrenci affı yeniden TBMM gündemine geliyor. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylara yeniden eğitim hayatına dönme imkanı tanınacak.

AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinde çalışmalarını tamamladı. Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemenin yer aldığı teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifine göre;

* 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve doktora programlarında çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler,

* Üniversiteye yerleşme hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylar,

öğrenci affından yararlanabilecek.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından, hak sahiplerinin dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurmaları gerekecek.

ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞ NE ZAMAN OLACAK?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde başvurularını süresi içinde tamamlayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAMAYACAK?

Teklifte bazı suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında bırakılıyor. Buna göre;

* Terör suçları,

* Kasten öldürme,

* İşkence,

* Cinsel saldırı,

* Çocukların cinsel istismarı,

* Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti

suçlarından mahkum olanlar ile sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan kişiler düzenlemeden faydalanamayacak.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Teklifin ilk aşamada bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından başvurular alınacak ve hak kazanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine geri dönebilecek. (AA)