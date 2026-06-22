Sorular sızdı milyonlarca öğrenci dünyanın en zor sınavına yeniden girdi

Hindistan'da doktor olmak isteyen 2 milyondan fazla aday, soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle ilk sınav sonuçlarının iptal edilmesinin ardından dünyanın en zorlu sınavlarından birine ikinci kez girdi. Pazar günü sınav merkezlerine gelen öğrenciler, havaalanlarını andıran güvenlik önlemleriyle karşılaştı. Adaylar üst aramasından geçirildi, tarandı, biyometrik kontrollerden geçti ve metal dedektörlerinden yürütüldü. Sınav merkezlerinin dışında ise polis ve paramiliter güçler güvenlik önlemi aldı.

Birçok öğrenci için yeniden yapılan sınav, zaten yıpratıcı olan süreci daha da ağırlaştırdı. Hint gazeteci ve haber sunucusu Rajdeep Sardesai, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Son birkaç ayda her birinizin yaşadığı travmayı ancak hayal edebiliriz” ifadelerini kullandı. Bir öğrenci ise süreci, “Binlerce öğrenci bu uzun sürecin ardından duygusal olarak tükenmiş durumda. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama çoğumuz zihinsel olarak zorlanıyoruz” sözleriyle özetledi.

Söz konusu sınav, Hindistan'daki tıp fakültelerine girişin tek kapısı niteliğini taşıyor. Ancak adayların yalnızca yaklaşık yüzde 5 ila 6'sı bu kontenjanlardan birine yerleşebiliyor. Çok sayıda öğrenci, bu sınav için yıllarını hazırlığa ayırıyor, pahalı kurslara gidiyor ve uzun saatler boyunca çalışıyor.

BAKAN "ŞEFFAFLIK" SÖZÜ VERDİ SORULAR TELEGRAM'DA SATILDI

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, yeniden yapılan sınavın “adil ve şeffaf” olacağı sözünü verdi. Hükümet ise geçen ay ortaya atılan soru sızıntısı iddialarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Sınavdan çıkan adaylardan Tarun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İyi yaptım ama göreceğiz. Sınav geçen seferkinden daha zordu” dedi.

Soru sızıntısı skandalı, hükümetin geçen hafta Hindistan'ın en popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram'a erişimi geçici olarak askıya almasına da yol açtı. Bu karar, yeni sınava ait soruların platformda satıldığına dair haberlerin ardından alındı. Telegram yasağı, internet özgürlüğü savunucularının tepkisini çekti. Ancak şirketin mahkemeye yaptığı itiraz cuma günü reddedildi; yargıçlar yasağın haklı olduğuna hükmetti.

"ÖNLEM PLANLAMAK YERİNE NEDEN HASAR KONTROLÜ YAPILIYOR?"

Tıp sınavında yaşananlar, Hindistan'ın devasa sınav sistemine yönelik güveni sarsan tartışmalar zincirinin son halkası oldu. Ülkede her yıl on milyonlarca kişi, üniversitelere ve kamu işlerine erişim için merkezi sınavlara giriyor. Bu sınavlar, birçok kişi için sınıf atlama ve daha iyi bir gelecek umudu anlamına geliyor.

Ancak sistemdeki aksaklıklar tıp sınavıyla sınırlı değil. Bu ayın başlarında 400 binden fazla Hint öğrenci, ülkenin en önemli okul bitirme sınavında yeni dijital puanlama sisteminin ardından ortaya çıkan notlandırma hataları nedeniyle sınav kağıtlarının kopyalarını talep etti. Öğretmenler ise sınavları değerlendirirken çoğu zaman yazılımı hâlâ anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin önde gelen yayın organlarından Indian Express gazetesi, yetkililerin yönetim zafiyetine dikkat çekerek, “Önlem planlaması yapmak yerine neden hasar kontrolüne bu kadar çok kaynak harcanıyor?” sorusunu yöneltti. Gazete; yeniden değerlendirme süreçlerinin, sınavların tekrarlanmasının ve öğrencilerde yaratılan kaygının maliyetine vurgu yaptı.

SOKAKLAR HAREKETLENDİ: BAKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Sınav sistemindeki liyakat ve güvenlik açıkları, toplumsal bir protesto dalgasına dönüştü. Tartışmaya, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adına gönderme yapan yeni bir hiciv grubu da dahil oldu. Kendisine "Cockroach Janata Party" (Hamam Böceği Halk Partisi) adını veren grup, sınav sistemindeki aksaklıklara ve gençler arasındaki işsizlik sorununa duyulan öfkenin sembollerinden biri haline geldi.

Grubun kurucusu, sosyal medya içerik üreticisi Abhijeet Dipke, “Bu başarısızlık görmezden gelinemez. Bunun sonuçları olmalı” diyerek tepkisini dile getirdi. Hareket kısa sürede Instagram'da 22 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Sokaklara dökülen göstericiler ise doğrudan Eğitim Bakanı'nın istifasını talep ediyor.