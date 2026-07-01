Taksi plakası satışına gelir vergisi istisnası getirildi! Hasılat sistemi de değişti

Taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışında yeni dönem başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, bazı ticari plaka satışlarından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların satışında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan 7587 sayılı kanunla, belirli şartları taşıyan ticari plaka satışlarından gelir vergisi alınmayacak.

Düzenleme, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerini kapsıyor. Buna göre taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakası olan kişiler, bu plakaları satmaları hâlinde elde ettikleri kazanç için gelir vergisi ödemeyecek. Ancak bu istisna, kanun yürürlüğe girmeden önce sahip olunan plakalar için geçerli olacak.

Resmî Gazete’de düzenleme şu ifadelerle yer aldı:

“GEÇİCİ MADDE 94- Ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.”

HASILAT SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Kanunda, taksici esnafını ilgilendiren bir başka önemli vergilendirme adımı daha atıldı. Taksiyle yolcu taşımacılığı yapanlar, gelirlerini "elektronik ücret toplama sistemleri aracılığı olmaksızın, kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazıyla" kayıt altına almaları şartıyla farklı bir vergilendirme usulünden yararlanabilecek.

Bu sisteme dâhil olmak isteyen taksiciler, talep etmeleri hâlinde takip eden yılın başından itibaren en fazla üç yıl boyunca hasılat esaslı kazanç tespit usulüne geçebilecek. Yani masraf düşme gibi işlemlerle uğraşılmadan, doğrudan belgelendirilen hasılat üzerinden belirlenen oranda vergilendirme yapılacak.

Resmî Gazete’de bu hüküm şöyle yer aldı:

“Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri aracılığı olmaksızın, kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri hâlinde, birinci fıkraya göre tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilir.

Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla üç yıl süreyle yararlanabilir.”

Yeni kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Böylece ticari plaka satışından doğan kazançlar için getirilen gelir vergisi istisnası, KDV düzenlemesine de işlendi.

Resmî Gazete’de bu değişiklik şu ifadelerle yer aldı:

“MADDE 17- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘mükerrer 20/B maddesi’ ibaresi ‘mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Kanunun ilgili maddeleri, Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Böylece ticari plaka satışında gelir vergisi muafiyeti 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı.