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Halk TV Türkiye Oğlunun ölüm haberine dayanamadı: Kalp krizi geçiren baba da hayatını kaybetti

Oğlunun ölüm haberine dayanamadı: Kalp krizi geçiren baba da hayatını kaybetti

Denizli’de trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun ölüm haberini hastanede alan baba, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Oğlunun ölüm haberine dayanamadı: Kalp krizi geçiren baba da hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Asım Ayyıldız hayatını kaybetti. Kazayı öğrenerek oğlunun götürüldüğü hastaneye giden baba İsmail Ayyıldız ise burada aldığı acı haberin ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Servergazi Mahallesi’nde meydana geldi. Asım Ayyıldız’ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayyıldız, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 29 yaşındaki Ayyıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölüm haberine dayanamadı: Kalp krizi geçiren baba da hayatını kaybetti - Resim : 1
Asım Ayyıldız
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ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı öğrenen Asım Ayyıldız’ın babası İsmail Ayyıldız, oğlunun kaldırıldığı hastaneye gitti. Burada oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen 55 yaşındaki baba, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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