Nisa Nur'un rezidanstaki şüpheli ölümü mercek altında! Geride sadece o mektup var

İstanbul Kağıthane’de 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul, bir konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı rezidans dairesinin 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Kapısında anahtarı takılı halde bulunan dairede geride bir mektup tespit edilirken, şüpheli ölümün ardındaki tüm detayları açığa çıkarmak üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

REZİDANSIN AVLUSUNA DÜŞTÜ

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul yaşamını yitirdi. Yapılan ilk tespitlerde, Oğul'un akşam saatlerinde geldiği daireyi konaklama uygulaması üzerinden günlük olarak kiraladığı belirlendi.

KAPIDA ANAHTAR, DAİREDE MEKTUP BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre olayın ardından polis ekipleri, hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmek amacıyla rezidansta inceleme başlattı. Ekipler, 14'üncü katta yer alan 122 numaralı dairenin kapısında anahtar takılı olduğunu gördü.

Daire içerisinde bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyaları inceleyen emniyet güçleri, yaşamını yitiren kişinin Nisa Nur Oğul olduğunu kesinleştirdi. Dairedeki aramalarda Oğul'un geride bir intihar mektubu bıraktığı belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, olayın gerçekleştiği rezidansın avlusunda delil toplama çalışması yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Oğul'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul'un rezidansın 14'üncü katından düşme anı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Oğul'un yüksekten düştüğü anlar yer alıyor.