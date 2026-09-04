Niğdeli tavukçu yemeğini beğenmedi diye müşteriye hem küfretti hem alıkoydu! Canlı yayında akılalmaz anlar

Niğde’de bir işletmede canlı yayın yapan yayıncı Yusuf Kaplan ile iş yeri sahibi arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Kaplan, işletme sahibinin kendisine yemekleri beğenmediği gerekçesiyle küfrettiğini ve çalışanlarla birlikte kendisini alıkoyduğunu öne sürdü.

CANLI YAYINDA GERİLİM BİR ANDA YÜKSELDİ

Yusuf Kaplan, Niğde’deki bir tavukçuda yemek yerken TikTok hesabından canlı yayın açtı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği canlı yayın sırasında Kaplan, işletme sahibinin tepkisiyle karşılaştı. İşletme sahibi, restoranını kötülediğini ve yemeklerini beğenmediğini iddia ederek canlı yayında Kaplan'a küfretti.

Yusuf Kaplan, olayın ardından yaptığı açıklamada "2 bin izleyen vardı. Aralarından biri işletmenin numarasını bulup benim mekanı kötülediğimi, yemeklerin berbat olduğunu söylediğimi söyleyerek iftira attı" dedi.

“ETRAFIMI ÇALIŞANLARLA ÇEVİRDİ, TEHDİT ETTİ”

Yayının ardından etrafının çalışanlarla çevrildiğini ve tehdit edildiğini söyleyen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"İşletme sahibine ve arayıp iftira atan arkadaşa hakkımı helal etmiyorum Çünkü kalbimi. Kırdılar ben kendi halimde sakin bir insanım. Kimseye bulaşmam sataşmam üzmem. Tek düşüncem Niğde’de, sınırsız bir kanatçıda yemek yemekti.

Canlı yayın yapmak için müsade istedim tiktok hesabımdan. Canlı yayın açtım ve sohbet etmek amacıyla konuşmaya başladım hiçbir şekilde işletmenin reklamını dahi yapmadım.

Nerede olduğumu soran izleyicilerime Niğde’de sınırsız kanatçıda olduğumu söyledim. Aradan 10 dakika gibi bir süre geçmişti yaklaşık 2 bin izleyen vardı. Aralarından biri işletmenin numarasını bulup benim mekanı kötülediğimi yemeklerin berbat olduğunu söylediğimi, iftira atarak söyledi.

Kurgu asla değildir kapanırsa aklı başına gelir. Böyle esnaflık olamaz. Etrafımı çalışanlarla çevirdi ve beni korkutarak tehdit etmeye başladı kalabalık oldukları için elimden fazla bir şey gelmedi. Gerekenin yapılmasını devletimden rica ediyorum."

İŞLETME SAHİBİNDEN KARŞI AÇIKLAMA

Olayın ardından işletme sahibi de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. İşletme sahibi, canlı yayın sırasında bir kişinin kendisini arayarak Kaplan’ın işletmeyi kötülediğini söylediğini belirterek, “Ben de refleks olarak tasvip etmediğim bir davranış sergiledim” ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi, Kaplan’ın kendisini çalışanlarla birlikte bir yere sıkıştırdığı yönündeki iddiasını ise kabul etmedi.

Kaplan’ı iş yerine kendisinin çağırdığını belirten işletme sahibi, amacının konuşarak konuyu çözmek olduğunu savundu. Olayın sosyal medyada farklı şekilde yorumlandığını ileri süren işletme sahibi, “Ben onu iş yerine çağırdım, getirip konuşalım dedim. Bunu değişik şekilde yorumlayıp ‘beni araya aldılar’ dedi. Böyle bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.