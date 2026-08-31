İnternet kafede bıçakla kavga ettiler: 1 çocuk başından bıçaklandı! O anlar kamerada

Adana’da bir internet kafede çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen bir çocuk, cebinden çıkardığı bıçakla başka bir çocuğu başından yaraladı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan çocuk ise polis ekiplerince yakalandı.

BIÇAK ÇEKİP BAŞINDAN YARALADI

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerindeki bir internet kafede meydana geldi. İnternet kafede iki çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Bu sırada oynadığı bilgisayarın başından kalkan başka bir çocuk, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak ayırmaya çalışırken kavgaya dahil olan çocuk, cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğu başından yaraladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan bıçaklı kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İnternet kafedeki yetişkinlerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

YARALI ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı çocuğun, hastanedeki gerekli tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Bıçağı kullanan çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)