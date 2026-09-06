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Halk TV Türkiye Niğde'de skandal görüntü: Hakkını arayan tarım işçilerine sopalı saldırı

Niğde'de skandal görüntü: Hakkını arayan tarım işçilerine sopalı saldırı

Niğde'de emeğinin karşılığını almak amacıyla işverenle görüşmeye giden tarım işçisi ve ailesi, sopalı saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Niğde'nin Bor ilçesinde tarım işçisi Numan Öztürk ve ailesine sopalarla saldırıldı. Skandal anlar kameralara yansırken, Tarım Sen, olaya tepki gösterdi.

HAKKINI ARAYAN İŞÇİ VE AİLESİNE SOPALI SALDIRI

Tarım İşçileri Sendikası (Tarım-Sen) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarım işçiliği yapan Numan Öztürk ve ailesi, bir süredir alamadıkları ücretlerinin ödenmesi için işverenle görüşmek istedi.

Niğde'de skandal görüntü: Hakkını arayan tarım işçilerine sopalı saldırı - Resim : 1

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İşveren tarafıyla görüşmeye giden Öztürk ve ailesi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin sopalı saldırısına uğradı.

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tarım-Sen, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Niğde Kemerhisar'da emeğinin karşılığını almak için işverenle görüşmeye giden mevsimlik tarım işçileri Numan Öztürk ve ailesine sopayla saldırıldı! Güvencesiz çalıştırılan, hakkını istediğinde canıyla tehdit edilen mevsimlik tarım işçisi arkadaşlarımız bize ulaşın, yanınızdayız."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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