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Halk TV Türkiye Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Niğde'de Tumlu Yaylası'nda gölete düşen 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki Tumlu Yaylası'nda meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, yayladaki gölete düştü. Genç kızın suda çırpınarak yardım istediğini fark eden yakınları, kendi imkanlarıyla Gökçe'yi sudan çıkardı. Bilinci kapanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖLETE DÜŞTÜ YAKINLARI KURTARDI

16 yaşındaki Kulaksız, gölete düşmesinin ardından çırpınarak yardım istedi. Yakınları tarafından göletten çıkarılan genç kız olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kulaksız, doktorların müdahalesine karşın yaşam savaşını kaybetti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Gökçe Kulaksız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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