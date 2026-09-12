Nefes kesen operasyon: İnek 250 metrelik uçurumdan kurtarıldı
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık 250 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlanan inek, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, sağlık durumu kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık 250 metre yükseklikteki uçuruma bir inek yuvarlandı. Ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, sağlık durumu kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, bir ineğin yüksekliği yaklaşık 250 metre olan uçuruma yuvarlandığı ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uçurumda mahsur kalan ineğe ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle kurtarma operasyonu yaklaşık 6 saat sürdü. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda ineğin bulunduğu noktaya ulaşılırken, hayvan halat yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı.
Uçurumdan canlı olarak kurtarılan inek, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. (DHA)