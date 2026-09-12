Damperi açık unuttu EDS direğini devirdi
Erzurum’un Aziziye ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak direğin devrilmesine neden oldu. Kaza nedeniyle E-80 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Erzurum'un Aziziye ilçesi sınırlarından geçen E-80 kara yolunda sürücüsünün damperini kapatmadan ilerlediği TIR, yol üzerindeki EDS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle EDS direği devrilirken kara yolunda ulaşım da geçici olarak durduruldu.
Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Devrilen EDS direğinin kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında kara yolunda araç yoğunluğu oluşurken, ulaşım ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden normale döndü.
EDS direğinin kaldırılmasıyla birlikte yol trafiğe açılırken, bölgede ulaşım normal seyrine döndü. Kazada herhangi bir kişinin yaralanıp yaralanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini ve olayda kusur durumunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.(DHA)