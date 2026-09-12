Bursa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki traktöre çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün simit almak için fırına gittiği park halindeki traktöre, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı.
TRAKTÖR HAVAYA SAVRULDU
Şiddetli çarpışma çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün hızla traktöre çarptığı ve traktörün çarpmanın etkisiyle havalandığı görüldü.
Minibüste bulunan işçilerden bazılarının, çarpışmanın etkisiyle açılan kapıdan kaldırıma savrularak yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından fırından çıkan traktör sürücüsü ile çevredeki esnafın yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 8’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)