NATO Zirvesi öncesi Yunanistan'dan Türkiye çıkışı: Savaş beklemiyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere dair yaptığı son değerlendirmelerde, iki ülke arasında silahlı bir çatışma ihtimalini beklemediklerini ifade etti. Atina yönetiminin savunma kapasitesini güçlendirmeyi sürdüreceğini belirten Miçotakis, bunun bir savaş hazırlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yunan haber platformu Liberal'e konuşan Miçotakis, Türkiye ile yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen iletişim kanallarının açık kalmasının her iki ülke açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Krizlerin diplomasi yoluyla kontrol altında tutulmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Yunan lider, askeri gerilim ihtimaline ilişkin net mesajlar verdi.

"Hiçbir koşul altında savaş beklemiyoruz." diyen Miçotakis, buna karşın Yunanistan'ın caydırıcılık kapasitesini artırmaya devam edeceğini vurguladı. Ülkesinin egemenlik haklarının tartışmaya açılmaması gerektiğini söyleyen Başbakan, "Kimsenin Yunanistan'ın egemenliğine meydan okumayı aklından bile geçirmemesi için caydırıcılığımızı güçlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL İSTİKRAR ÖNCELİĞİMİZ"

Miçotakis, Atina'nın temel hedefinin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrarın korunması olduğunu belirterek, Yunanistan'ın çatışmadan yana bir politika izlemediğini söyledi. Bu yaklaşım doğrultusunda Türkiye ile temasların sürdürülmesini desteklediğini ifade etti.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir görüşme gerçekleştirmeye açık olduğunu belirten Miçotakis, iki ülkenin coğrafi gerçekler nedeniyle birlikte yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye ile sorunların diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini dile getiren Miçotakis, "Coğrafya bizi farklılıklarımıza rağmen barış içinde birlikte yaşamaya mahkum ediyor. Türkiye ile her zaman mümkün olan en güçlü konumdan müzakere edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ZİRVESİ İÇİN TEK GÜNDEM MADDESİ

Miçotakis, önümüzdeki günlerde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi halinde görüşmenin odağında yalnızca Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesinin yer alacağını açıkladı.

Yunan Başbakanı, daha önce Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995 yılında aldığı ve Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarmasını savaş nedeni olarak değerlendiren casus belli kararını doğrudan gündeme taşıdığını hatırlattı.

Miçotakis, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini savunurken, ülkesinin savunma gücünü artırma politikasını ise kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.