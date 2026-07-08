NATO operasyonunda avukatların tutuklanma gerekçesi: İstanbul Barosu Başkanı 'şüpheli kişi' sayıldı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ile Avukat Yunus Emre Işık, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklamada İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ile yaptığı görüşme suç delili gösterildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan ve Av. Yunus Emre Işık ve 23 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 18 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI 'ŞÜPHELİ KİŞİ' MÜVEKKİLLERİN ÖDEMESİ 'ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ'

Avukatların tutuklanma gerekçeleri ise çok dikkat çekti. ÇHD İstanbul Şube Başkanı Önalan'ın İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu dahil baro yöneticileri ve müvekkilleri ile yaptığı telefon görüşmeleri; 'şüpheli kişilerle telefon görüşmesi'; müvekkillerinin gönderdiği para transferleri ise MASAK raporu ile 'şüpheli para hareketi' olarak yer aldı. Suçlama olarak sunulan telefon görüşmelerinin dakikaları ve tarihleri belirtilerek içeriği soruldu.

PAYLAŞIMINI YAPMADIĞI SOSYAL MEDYA GÖNDERİLERİ DE DOSYAYA EKLENDİ

Ayrıca, İstanbul Valiliğine bağlı dernekler odasına kayıtlı Devrimci Gençlik Derneği de terör örgütü olarak yazıldı. DGD'nin NATO paylaşımları da suç delili olarak dosyaya eklendi.

Avukat Ezgi Ertürk,"DGD'nin NATO paylaşımları dosyada yer aldı. Ancak bunları yeniden paylaşmamasına rağmen dosyasına eklenmiş. 'Müvekillerin NATO karşıtı, demek ki sen de öylesin' demek istemişler" diyerek suç unsuru olarak eklenmesine tepki gösterdi.

Önalan, 'şüpheli kişilerle telefon görüşmesi' ve 'şüpheli para hareketi' göz önüne alınarak terör örgütü üyesi olma suçlaması ile tutuklandı.

Öte yandan, savcılığın sevk yazısının beklendiği sırada adliyede avukatlarla polis arasında sözlü tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesi üzerine arbede çıktığı aktarıldı.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde, 5 Temmuz sabahı en az 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonlar kapsamında T24 editörü Buse Söğütlü, OdaTV editörü Ceren Erdoğdu ile ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.