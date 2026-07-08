NATO karşıtı eyleme katılan gencin kolu kırıldı

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, Türkiye'nin çok sayıda yerinde NATO karşıtı eylemlerin yapılmasına neden oldu. NATO'ya Hayır Koordinasyonu, zirveyi protesto etmek için İstanbul Kadıköy'de de yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Boğa Heykeli'nden rıhtıma yürüyen gruplar, NATO karşıtı sloganlar attı. O eyleme katılan gençlerden birine müdahale anları ortaya çıktı.

NATO KARŞITI EYLEME KATILAN GENCİN KOLU KIRILDI

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre NATO karşıtı eyleme katılan gence, metroda müdahale edildi.

Müdahale sırasında slogan atmayı sürdüren gence müdahalenin dozu yükseldi. Kolu arkaya alınarak yere yatırılıp kafası yere bastırılan gencin ağzı da müdahale edenler tarafından kapatıldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Umut Taştan müdahale anını şu sözlerle paylaştı:

"Kadıköy’de gençler, NATO'ya karşı eylemdeydi. Gençlerden biri metroda sivil polis ve güvenlik tarafından yere yatırıldı, darbedildi. Bu işkence sonucunda kolu kırıldı."