NATO eylemine katılan iki Alman gençten günlerce haber alınamadı: Deport süreci başlatıldı

Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne karşı gerçekleştirilen protestolara katılan Almanya vatandaşı Wilma ve Mattis isimli iki genç hakkında günlerdir süren belirsizlik, deport kararıyla netlik kazandı. Eylemin ardından kendilerinden haber alınamayan iki gencin, Almanya'ya sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Wilma ve Mattis, 6 Temmuz akşamı Kadıköy’de gerçekleştirilen protesto alanından ayrıldıktan sonra arkadaşlarına "Takip ediliyoruz" mesajı gönderdi. Bu mesajın ardından iki gençten bir daha haber alınamadı.

HANGİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Yakınları ve avukatları, gençlerin gözaltına alınmış olabileceği şüphesiyle emniyet birimleri nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak yapılan başvurularda Wilma ve Mattis'in resmi olarak gözaltında olmadığı bilgisi paylaşıldı. Günler süren bilgi arayışının ardından iki gencin, "deport" edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildiği ortaya çıktı.

Wilma ve Mattis'in hangi geri gönderme merkezinde tutulduğu ise henüz bilinmiyor. Avukatlarının ve ailelerinin iki gençle halen doğrudan iletişim kuramadığı öğrenildi.

NATO ZİRVESİNE HAZIRLIKLARDA EN AZ 178 KİŞİ TUTUKLANDI

NATO Zirvesi öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen protestolara yönelik çok sayıda gözaltı ve tutuklama yaşandı. Zirve başlamadan operasyonlar ve eylem gözaltılarıyla en az 178 kişi tutuklandı, 300’ye yakın da gözaltı gerçekleşti.