NATO öncesi çok sayıda ilde operasyon: Akademisyenler de gözaltında

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi, ülkenin dört bir yanında gözaltılar devam ediyor. Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, sosyal medya hesabından, akademisyen ve yazar Temel Demirer ile gözaltına alındığını duyurdu. T24'ten Buse Söğütlü ve Oda TV'den Ceren Erdoğdu da gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda avukatlar, Devrimci Gençlik Derneği üyeleri ve Devrimci Hareket Dergisi çalışan ve okurları, hukuk öğrencileri, Antalya Halkevi Başkanı Gülcan Şahin ve şube yönetiminin tamamının da aralarında bulunduğu 11 Halkevleri üyesi, TİP Antalya İl Örgütü yöneticileri, Emek Partisi Kocaeli yöneticisi, Emek Gençliği üyeleri evleri basılarak ve kapıları kırılarak gözaltına alındı.

AKADEMİSYENLER DE GÖZALTINDA

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, sosyal medya hesabından, akademisyen ve yazar Temel Demirer ile gözaltına alındığını duyurdu.

GAZETECİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardığı bilgilere göre, T24'ten Buse Söğütlü ve Oda TV'den Ceren Erdoğdu da gözaltına alındı.

T24 Dış Haberler Editörü Buse Söğütlü

BUGÜN 46 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesindeki 'Turkuaz' adı verilen operasyonda silahlı paylaşım yapan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen 46 kişi daha gözaltına alındı.