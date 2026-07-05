Son dakika | NATO öncesi 46 kişiye daha gözaltı

Ankara'daki kritik NATO Zirvesi öncesi yapılan 'Turkuaz' operasyonları kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu kaydedilen 46 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde yürütülen farklı güvenlik operasyonları ve genel denetimler kapsamında toplamda 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

BUGÜN 46 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik 'Turkuaz' adı verilen operasyon yapıldı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PİKNİKTEN DÖNEN TEYZELER TUTUKLANMIŞTI

NATO Zirvesi öncesi yapılan güvenlik operasyonlarında, Nallıhan'daki piknikten dönerken eylem yapan madencilerle karşılaşan ve aralarında 60-75 yaşlarında emekli öğretmen, akademisyen ile TEMA Vakfı gönüllülerinin de bulunduğu kadınlar terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.