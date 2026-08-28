Narin Güran cinayetiyle ilgili “Şeytantepe” belgeseline MASAK incelemesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle “Şeytantepe” isimli belgesel hakkında başlattığı adli soruşturmayı genişletti.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının şikayeti üzerine MASAK’a yazı gönderildi. Yazıda, soruşturma kapsamında yer alan 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

31 KİŞİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENECEK

Soruşturmanın, Narin Güran'ın yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

MASAK incelemesiyle şüphelilerin birbirleriyle olan bağlantılarının, para transferlerinin ve iddia edilen dezenformasyon faaliyetlerinin herhangi bir finansal boyutunun bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının değişebileceği belirtildi.

BELGESELDE HANGİ İDDİALAR GÜNDEME GETİRİLDİ?

“Şeytantepe” belgeselinde, Narin Güran cinayeti soruşturmasının başlangıcından itibaren Güran ailesinin hedef alındığı, bazı delillerin üretildiği ve Nevzat Bahtiyar’ın korunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.