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Müzikhole giden izinli polis çatışmaya girdi: Saldırgan ile birlikte öldü

İstanbul Küçükçekmece’de müzikholde çıkan silahlı çatışmada 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi’nde saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Müzikhole gelen bir kişi henüz bilinmeyen nedenle çevreye ateş açtı. Bu sırada içeride olan ve izinli olduğu öğrenilen polis ateş açan kişiye karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Müzikhole giden izinli polis çatışmaya girdi: Saldırgan ile birlikte öldü - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çıkan çatışmada polis memuru ile ateş açan kişi ağır yaralandı. Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Müzikhole giden izinli polis çatışmaya girdi: Saldırgan ile birlikte öldü - Resim : 3

Çatışmada 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı müzikholde inceleme yaptı.

İş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalışanların da bilgisine başvurdu.

Müzikhole giden izinli polis çatışmaya girdi: Saldırgan ile birlikte öldü - Resim : 4

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memuru ile şüphelinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Küçükçekmece Polis Silahlı Saldırı
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