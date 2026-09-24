Müteahhit ile işçiler birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı olayda 8 kişi yaralandı. Kavga anları ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan arbede çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Çıkan kavgada darp sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)