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Halk TV Türkiye Müteahhit ile işçiler birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Müteahhit ile işçiler birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı olayda 8 kişi yaralandı. Kavga anları ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan arbede çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Çıkan kavgada darp sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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