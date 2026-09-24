Diyarbakır’da depoda boya yapan 2 işçi hastanelik oldu

Diyarbakır’da bir kamu kurumunun depo olarak kullanılan kapalı alanında boya yapan 2 işçi, yoğun tiner kokusundan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BİR İŞÇİ BAYILDI, DİĞERİ DE FENALAŞTI

Olay, saat 15.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir kamu kurumunda meydana geldi. Depoda boya çalışması yapan 2 işçiden biri, yoğun tiner kokusu nedeniyle baygınlık geçirdi. Diğer işçinin de fenalaşması üzerine mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından tiner kokusundan etkilendikleri belirlenen 2 işçi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)