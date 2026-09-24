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Halk TV Türkiye Diyarbakır’da depoda boya yapan 2 işçi hastanelik oldu

Diyarbakır’da depoda boya yapan 2 işçi hastanelik oldu

Diyarbakır’da bir kamu kurumunun deposunda boya yapan 2 işçi, yoğun tiner kokusundan etkilendi. İşçilerden biri bayılırken diğeri de fenalaştı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Diyarbakır’da depoda boya yapan 2 işçi hastanelik oldu
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Diyarbakır’da bir kamu kurumunun depo olarak kullanılan kapalı alanında boya yapan 2 işçi, yoğun tiner kokusundan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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BİR İŞÇİ BAYILDI, DİĞERİ DE FENALAŞTI

Olay, saat 15.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir kamu kurumunda meydana geldi. Depoda boya çalışması yapan 2 işçiden biri, yoğun tiner kokusu nedeniyle baygınlık geçirdi. Diğer işçinin de fenalaşması üzerine mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından tiner kokusundan etkilendikleri belirlenen 2 işçi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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