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Halk TV Türkiye Lise yurdunda asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

Lise yurdunda asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında 15 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. Öğrenci hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

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Lise yurdunda asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında 15 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

ASANSÖR KAZASI SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre olay, lisenin pansiyonunda bulunan yemekhanede saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Asansör kazasında bir öğrenci yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye emniyet, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

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Lise yurdunda asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı - Resim : 2

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 15 yaşındaki öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından öğrenci, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Valilik açıklamasında öğrencinin sağlık durumunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

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KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Valilik, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Kazada yaralanan 15 yaşındaki öğrencimiz Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencimizin sağlık durumu ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatılmıştır." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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