26 farklı suçtan aranıyordu: 50 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis ekipleri, 26 farklı suçtan hakkında toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmasında, 26 farklı suçtan hakkında toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (58) yakalandı.
26 FARKLI SUÇTAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında 26 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. tespit edilerek yakalandı.
M.Y.'nin hakkında, aralarında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "ibadete açılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarının da bulunduğu 26 farklı suçtan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Polis ekiplerince yakalanan M.Y., işlemleri için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Y., Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (DHA)