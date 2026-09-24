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Halk TV Türkiye İstanbul’da yol kenarında ceset bulundu: Kimliği belli oldu

İstanbul’da yol kenarında ceset bulundu: Kimliği belli oldu

Kartal'da D-100 Karayolu yanındaki otluk alanda hareketsiz halde bulunan Şehmus Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu yan yolunda bulunan otluk alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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OTLUK ALANDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 17.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahallesi D-100 Karayolu yanındaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, çevrede bulunanlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yerde hareketsiz bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İstanbul’da yol kenarında ceset bulundu: Kimliği belli oldu - Resim : 2

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Şehmus Ç.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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