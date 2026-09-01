Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Polis çilingirle eve girdi korkunç gerçek ortaya çıktı! Muğla’da kan donduran olay

Polis çilingirle eve girdi korkunç gerçek ortaya çıktı! Muğla’da kan donduran olay

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya, aynı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemede Akkaya’nın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kaya’yı öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği değerlendirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir apartman dairesinde Mehmet Akkaya (30) ile Berfin Zelal Kaya (28), tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelerde Akkaya’nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı öne sürülen eski sevgilisi Kaya’yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmiş olabileceği değerlendirildi.

Hollanda vatandaşı önce tartıştı sonra dehşet saçtı! Kaçarken sınır kapısında yakalandıHollanda vatandaşı önce tartıştı sonra dehşet saçtı! Kaçarken sınır kapısında yakalandı

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA İHBAR EDİLDİ

Olay, saat 03.00 sıralarında Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki bir apartmanda meydana geldi. Menteşe’de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu.

Hamama gitti küvette ölü bulundu! Otopsi gerçeği ortaya çıkaracakHamama gitti küvette ölü bulundu! Otopsi gerçeği ortaya çıkaracak

AYNI SİLAH BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk incelemede Akkaya’nın, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kaya’yı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi.

Akkaya’nın yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu da tespit edildi.

CENAZELER ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro