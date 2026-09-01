Polis çilingirle eve girdi korkunç gerçek ortaya çıktı! Muğla’da kan donduran olay

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir apartman dairesinde Mehmet Akkaya (30) ile Berfin Zelal Kaya (28), tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelerde Akkaya’nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı öne sürülen eski sevgilisi Kaya’yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmiş olabileceği değerlendirildi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA İHBAR EDİLDİ

Olay, saat 03.00 sıralarında Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki bir apartmanda meydana geldi. Menteşe’de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu.

AYNI SİLAH BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk incelemede Akkaya’nın, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kaya’yı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi.

Akkaya’nın yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu da tespit edildi.

CENAZELER ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ANKA)