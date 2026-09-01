Hollanda vatandaşı önce tartıştı sonra dehşet saçtı! Kaçarken sınır kapısında yakalandı

Edirne’de Hollanda vatandaşı O.N., bir dinlenme tesisinde tartıştığı 2 kişinin üzerine otomobilini sürdü. İ.İ. ve E.A.’nın yaralandığı olayın ardından kaçan şüpheli, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA DIŞARIYA TAŞTI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Edirne-Lalapaşa yolundaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle tesise gelen O.N., market bölümünde görevliyle tartıştı. Tartışmanın dışarı taşmasının ardından çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Bu sırada otomobiline binen O.N., tartıştığı kişiler arasında bulunan İ.İ. ve E.A.’nın üzerine aracını sürdü.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Otomobilin çarpması sonucu yere düşen İ.İ. ve E.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaşan O.N.’nin Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’na yöneldiği belirlendi. Şüpheli, yurt dışına çıkmak istediği sırada sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. O.N.’nin iki kişiye otomobiliyle çarptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

“HEDEF GÖZETEREK ARAÇ SÜRDÜ”

Edirne’de O.N.’nin otomobiliyle çarparak 2 çalışanı yaraladığı dinlenme tesisinin müdürü Recep Erdoğan, olayda hedef gözetilerek öldürmeye teşebbüs olduğunu iddia etti. Erdoğan, olay anını anlatarak, "Gördüğümüz kadarıyla burada markette çalışan arkadaşımıza hakaretle başlayan bir mesele. İlk önce pompa istasyonunda yapıyorlar. Ardından içeride sorun çıkarmaya başlıyorlar. Bizim arkadaşımız da bu işin böyle olmadığını, bu şekilde ancak alışveriş yapabileceklerini söyleyince, arkadaşımıza küfrediyorlar. Konuşmalar şiddetlenince orada ufak bir arbede oluyor, dışarıya taşıyor mesele. O sırada buradaki çalışanlarımız ve misafirlerimiz olay büyümesin, yatıştıralım diyerek o şahısları çıkarmaya çalışıyorlar. Bu sırada bu olayın failleri bizim arkadaşların üzerine araç sürüyor. Baştan pompada çalışan bir arkadaşımızın üzerine sürüyor. O kaçıp kurtuluyor. Akabinde tekrar direksiyonu kırıp bu sefer hedef gözeterek, aracını direkt insanların üzerine sürüp iki çalışanımızı yaralıyor" diye konuştu.

"DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR"

İki yaralının durumlarına da değinen Erdoğan, "Çalışanlarımızın durumu ciddiyetini koruyor. En son akşam hastanede gece üç buçuğa kadar devam eden tedavileri vardı. Bu olayın tamamen adam öldürmeye teşebbüs olduğuna artık biz kanaat getirdik. Farklı bir boyut göremiyoruz burada. Akabinde kendileri Hamzabeyli'ye doğru kaçtı. Kaçtıktan sonra biz zaten yapabileceğimiz en doğru şeyi yaptık, kolluk kuvvetlerine haber verdik. Kolluk kuvvetleri de sağ olsunlar onları Hamzabeyli sınır kapısının önünde bildiğim kadarıyla aldılar. Aldıktan sonraki süreçte adli takip başladı. Sonrasını bilmiyoruz" dedi. (DHA)