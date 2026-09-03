MSB duyurdu: Mekke Savunma İttifakı'nda görev dağılımı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yürütülen iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB, 31 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin, “Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da bir araya gelmiştir. Toplantıda, ittifak kapsamındaki iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak adımlar ele alınmış; ittifakın Sekretarya’sını yürütmek üzere Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter başkanlığında Sekretarya kurulması kararlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

GENEL SEKRETERLİK PAKİSTAN'A VERİLDİ

Bakanlık, Genel Sekreterlik görevine ilişkin ise “3 ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülecek Genel Sekreterlik görevini ilk olarak, üç yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden bir Genel Sekreter üstlenecektir” açıklamasında bulundu.

İttifak kapsamında askeri ve savunma sanayii alanındaki hedeflere de değinen MSB, “Askeri alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile birlikte çalışabilirliğin artırılması; savunma sanayii alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

EUROFIGHTER AÇIKLAMASI

MSB ayrıca Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık’a gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül’de başlanması planlanmaktadır” açıklamasını yaptı.

Pilotların eğitim sürecine ilişkin de Bakanlık, “Pilotlarımız, 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

SOMALİ'DE KAÇIRILAN GEMİ KURTARILDI

Somali’de kaçırılan gemiye ilişkin de açıklama yapan MSB, “Somali Federal Cumhuriyeti karasularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda geminin kurtarıldığını belirterek, “Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır” açıklamasında bulundu.