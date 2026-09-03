Son dakika | SDG'lilerin Türkiye'ye geleceği iddialarına MSB'den yanıt geldi

İmralı Süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın ardından, örgütün Suriye'deki kolu SDG de feshedildiğini açıklamış, entegrasyon sürecinin tamamlandığı duyurulmuştu. SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği iddialarının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

NET YALANLAMA

MSB'nin açıklamasında Suriye'deki toprak bütünlüğünün korunması ve yürütülen fesih süreci yürütülen fesih sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi. Öte yandan SDG'lilerin Türkiye'ye geleceği iddiaları net şekilde yalanlandı.

Bakanlığın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu:

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda, SDG mensubu yabancı unsurların Suriye’den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuya ilişkin resmî açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

FIRAT NEHRİ'NDE İKİNCİ YÜZER KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Açıkamada TSK ile Suriye Silahlı Kuvvetleri iş birliğinde Fırat Nehri üzerinde ikinci yüzer köprünün 30 Ağustos tarihinde tamamlandığı bildirildi.

"Bu kapsamda, Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos’ta tamamlanmıştır.

Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen ve Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir."