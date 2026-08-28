Mazlum Abdi Şara'nın başdanışmanı olarak atandı: SDG/YPG feshedilmişti

Suriye devlet medyası, SDG/YPG'nin eski lideri Mazlum Abdi'nin cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandığını duyurdu. Atama, Abdi'nin 25 Ağustos'ta Şam Halk Sarayı'nda yaptığı açıklamayla SDG/YPG'nin feshedildiğini ve Suriye Ordusu'na tam entegrasyon sağlandığını ilan etmesinin ardından geldi.

ABDİ BAŞDANIŞMAN OLDU

Suriye devlet medyasının aktardığına göre, Mazlum Abdi cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı. Abdi, daha önce yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

10 MART MUTABAKATI

Süreç, 8 Aralık 2024'te Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle başladı. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG arasındaki müzakereler bu dönemde gündeme geldi. İki taraf arasında 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşma, SDG/YPG'nin kurulmakta olan yeni Suriye Ordusu'na entegre olmasını öngörüyordu. Anlaşma, SDG/YPG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasının ve enerji kaynaklarının Şam'ın kontrolüne geçmesinin yolunu açmıştı.