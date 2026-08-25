Son Dakika │Mazlum Abdi Şam'da açıkladı: YPG/SDG feshedildi!

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) YPG Genel Komutanı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında SDG'nin fesihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin), Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan anlaşma ve SDG/YPG bünyesindeki güçlerin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından örgütün bağımsız askeri yapı olarak faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

"SDG BAĞIMSIZ BİR GÜÇ OLARAK FESHEDİLMİŞTİR"

Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin), "Cumhurbaşkanı Şara ile varılan anlaşma ve güçlerimizin Suriye ordusu tugaylarına katılım sürecinin tamamlanmasının ardından, bugün itibarıyla Demokratik Suriye Güçleri'nin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz. SDG'nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz" dedi.

Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin), böylece SDG/YPG'nin ayrı bir askeri yapı olarak varlığının sona erdiğini ve güçlerinin Suriye ordusunun bünyesine dahil edildiğini açıkladı.

"SAVAŞ MEYDANLARINDAN İNŞA MEYDANLARINA"

SDG/YPG'nin kuruluşundan bu yana Suriye'deki savaşlarda önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Abdi, örgütün binlerce kayıp verdiğini söyledi.

Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin), "Bugün Suriye tarihinde önemli bir sayfayı kapatıyor; barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemi "savaş meydanlarından inşa meydanlarına" geçiş olarak nitelendiren Abdi, SDG/YPG mensuplarının bundan sonra Suriye'nin yeniden inşasına katkı sunacağını belirtti.

KÜRT HAKLARI İÇİN ANAYASAL MÜCADELE MESAJI

Abdi, askeri yapının sona ermesinin ardından Kürtlerin haklarına ilişkin mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Daha önceki açıklamalarında da askeri, güvenlik ve idari kurumların Suriye devletine entegrasyonunun tamamlandığını belirten Mazlum Abdi, "Bundan böyle yeni bir aşamaya başlıyoruz ve halkımızın meşru haklarını anayasada tesis etme mücadelemiz devam edecek" demişti.

Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin), Şam yönetimiyle yapılan görüşmelerde Kürtlerin dil ve eğitim haklarının da gündeme geldiğini belirtti.

"KÜRTÇE EĞİTİM HAKKI KORUNACAK"

Kürtçe eğitim hakkının Kürt toplumunun uzun yıllardır talep ettiği temel haklardan biri olduğunu söyleyen Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu hakkın korunacağını çeşitli vesilelerle ifade ettiğini aktardı.

Mazlum Abdi (Ferhat Abdi Şahin), "Kendisinden anadilde eğitim hakkı ve bu kararın gelecekte geliştirilmesi konusunda açık fikirli bir yaklaşım talep ettik. Bu kararı bu yıl içinde uygulamaya koymak için çalışacağız" dedi.