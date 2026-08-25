İmralı tutanakları olarak paylaşılmıştı: Güvenlik kaynakları açıkladı
Güvenlik kaynakları, sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen bir görüşmeye ilişkin çeşitli içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
"HAYAL MAHSULÜ"
Söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada, "Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır" denildi.
Açıklamada, bu içeriklerin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan çevreler tarafından servis edildiğinin açık olduğu savunuldu.
Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiaların süreci sabote etmeye yönelik girişimler olduğunu belirterek, kamuoyunun bu içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.
Açıklama, "Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir" ifadeleriyle sona erdi.