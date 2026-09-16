Moldova'nın kırmızı bültenle aradığı isim Esenyurt'tan çıktı!

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Moldova'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ion Rusu, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

8 YIL HAPİS CEZASI VAR

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Moldova makamlarınca 'uyuşturucu ticareti' suçundan ülkesine iade edilmek üzere kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan I.R.'nin Esenyurt'taki adresi belirlendi. Şüphelinin yakalanması için 15 Eylül'de söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Operasyon sırasında 32 yaşındaki Ion Rusu yakalanarak gözaltına alındı. Rusu'nun işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakkında yürütülen adli süreç doğrultusunda Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)