Interpol'ün aradığı İranlı şüpheli Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan İran uyruklu Kasra Ashrafi gözaltına alındı.

Yakalandığı adreste yüksek miktarda nakit para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'DA MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

MİT tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da bulunduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese emniyet birimleri ve MİT tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Ashrafi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 45 bin avro, bir soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve altı cep telefonu ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İRANLI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sırasında İranlı Ashrafi'nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri'nin de "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)