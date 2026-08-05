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Halk TV Türkiye Miras kavgasında kan döküldü: Ağabeyini sokak ortasında vurdu

Miras kavgasında kan döküldü: Ağabeyini sokak ortasında vurdu

Tekirdağ'da V.G., miras yüzünden tartıştığı ağabeyi K.G.'yi sokak ortasında tabanca ile vurdu. 75 yaşındaki adam hastaneye kaldırılırken saldırgan kıskıvrak yakalandı.

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Miras kavgasında kan döküldü: Ağabeyini sokak ortasında vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde miras nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi K.G.'yi sokak ortasında tabancayla vuran V.G. yakalandı.

Bacağından yaralanan 75 yaşındaki K.G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

MİRAS KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Saat 16.30 sularında V.G. ile Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan ağabeyi K.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı tabancaya davranan V.G., 75 yaşındaki ağabeyine ateş açtı.

Miras kavgasında kan döküldü: Ağabeyini sokak ortasında vurdu - Resim : 1

Çağırdığı kalaşnikoflu tetikçiler o kadar hızlı geldi ki kaçmaya fırsat bulamayıp kendi de vurulduÇağırdığı kalaşnikoflu tetikçiler o kadar hızlı geldi ki kaçmaya fırsat bulamayıp kendi de vuruldu

AĞABEYİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bacağından yaralanan K.G. yere düşerken saldırgan kardeş olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.G., Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Miras kavgasında kan döküldü: Ağabeyini sokak ortasında vurdu - Resim : 3

SALDIRGAN KARDEŞ YAKALANDI

V.G. ise polislerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken V.G.'nin ağabeyini vurduğu anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Saldırı Silah Tekirdağ Polis
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