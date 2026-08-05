Miras kavgasında kan döküldü: Ağabeyini sokak ortasında vurdu
Tekirdağ'da V.G., miras yüzünden tartıştığı ağabeyi K.G.'yi sokak ortasında tabanca ile vurdu. 75 yaşındaki adam hastaneye kaldırılırken saldırgan kıskıvrak yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde miras nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi K.G.'yi sokak ortasında tabancayla vuran V.G. yakalandı.
Bacağından yaralanan 75 yaşındaki K.G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
MİRAS KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ
Saat 16.30 sularında V.G. ile Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan ağabeyi K.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı tabancaya davranan V.G., 75 yaşındaki ağabeyine ateş açtı.
AĞABEYİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Bacağından yaralanan K.G. yere düşerken saldırgan kardeş olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.G., Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
SALDIRGAN KARDEŞ YAKALANDI
V.G. ise polislerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken V.G.'nin ağabeyini vurduğu anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)