Milyonlarca çalışan için mola süreleri değişti: İhlal eden işverene para cezası

İş Kanunu kapsamında çalışanların dinlenme ve mola haklarına ilişkin uygulama esaslarında yargı kararları doğrultusunda düzenlemeye gidildi. Yargıtay tarafından verilen yeni kararla birlikte, günlük çalışma süresi 11 saati aşan personelin mola süreleri artırıldı. Yasal dinlenme sürelerine uymayan ve çalışanlarına bu hakları tanımayan işverenler için ise 26 bin 620 TL tutarında idari para cezası uygulanıyor.

YARGITAY KARARIYLA BELİRLENEN YENİ MOLA SÜRELERİ

İş Kanunu'na göre azami günlük çalışma süresi 11 saat olarak tanımlanmıştır. Ancak fiili uygulamada bu süreyi aşan çalışmalar tespit edildiğinden, Yargıtay içtihadıyla ara dinlenme süreleri yeniden düzenlenmiştir. Günlük çalışma süresine göre uygulanması gereken mola süreleri şu şekilde:

YENİ YARGITAY KARARIYLA MOLA SÜRELERİ GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ YASAL MOLA HAKKI 4 saate kadar süren işlerde En az 15 Dakika 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde En az 30 Dakika 7.5 saatten 11 saate kadar olan işlerde En az 1 Saat 11 saat ile 13 saat arası süren çalışmalarda En az 1.5 Saat 13 saat ile 14 saat arası süren çalışmalarda En az 2 Saat

MOLA HAKKININ AMACI VE ÖNEMİ

İş mevzuatında yer alan mola hakkı; personeli yorgunluktan kaynaklanabilecek olası iş kazalarından korumak, fiziksel ve ruhsal sağlığını muhafaza etmek, iş tatminini ve iş verimliliğini artırmak ve çalışanların sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla mesai saatleri içine yerleştirilen dinlenme aralıklarıdır.

ÖZEL STATÜDEKİ ÇALIŞANLAR İÇİN MOLA VE İZİN KURALLARI

Mevzuatta belirli çalışan grupları için farklı ve özel mola standartları bulunmaktadır:

ÖZEL ÇALIŞAN GRUPLARINA YÖNELİK MOLA STANDARTLARI ÇALIŞAN GRUBU UYGULANACAK ÖZEL MOLA VE DİNLENME KURALLARI Çocuk ve Genç İşçiler Özel Yaş Koruması 2 saatten fazla 4 saatten az süren işlerde: 30 dakika mola verilir.

süren işlerde: mola verilir. 4 saatten 7.5 saate kadar süren işlerde: 1 saat mola verilir.

süren işlerde: mola verilir. Çocuk çalışanlara, her 1 saatlik fiili çalışmanın ardından 15 dakikalık dinlenme verilmesi zorunludur. Kadın Çalışanlar Süt İzni Hakkı 1 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele günde toplam 1.5 saat süt izni tanımlanır.

tanımlanır. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır (mesaiden düşülmez).

sayılır (mesaiden düşülmez). İznin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını tamamen işçi belirler. Karayolu Taşımacılığı Yapan Sürücüler Trafik ve İş Güvenliği 24 saatlik süre zarfında toplam 9 saatten fazla araç kullanamazlar.

araç kullanamazlar. Kesintisiz araç kullanma süresi 4.5 saati aşamaz.

aşamaz. 4.5 saatlik sürüşün sonunda en az 45 dakika mola verilmesi mecburidir.

EVDEN (UZAKTAN) ÇALIŞANLARIN MOLA HAKLARI

Uzaktan veya evden çalışan personeller, iş sözleşmelerinde aksi yönde yasal bir hüküm kararlaştırılmadığı müddetçe, İş Kanunu'nda belirlenen genel ara dinlenme sürelerine ve kurallarına aynı şekilde tabidir.

MOLALARIN PLANLANMASI VE KULLANIM ŞARTLARI

Mola sürelerinin zamanlamasını ve kullanım şeklini planlama yetkisi işverene aittir. İşveren, çalışma düzenine göre personeline toplu olarak veya belirli bir vardiya planı dahilinde sırayla mola kullandırabilir. Ancak ara dinlenmeleri mesai saatlerinin içinde kullandırılmak zorundadır; mesaiye geç başlama veya işten erken ayrılma şeklinde mola kullanımı yasal olarak geçerli sayılmaz.

MOLA KULLANIMI VE PLANLAMASINDA İŞVEREN YETKİLERİ UYGULAMA ALANI YASAL USUL VE ŞARTLAR Zamanlama ve Planlama İşveren İnisiyatifi Mola sürelerinin zamanlamasını ve kullanım şeklini planlama yetkisi tamamen işverene aittir. Mola Düzeni Toplu / Sıralı Plan İşveren, çalışma düzenine göre personeline toplu olarak veya belirli bir vardiya planı dahilinde sırayla mola kullandırabilir. Zorunlu Kural ve Kısıtlama Yasal Zorunluluk Ara dinlenmeleri mesai saatlerinin içinde kullandırılmak zorundadır. Geçersiz Sayılan Durum: Mola hakkı, mesaiye geç başlama veya işten erken ayrılma şeklinde kullandırılamaz ve yasal olarak geçerli sayılmaz .

Mola süreleri anayasal güvence altında olup bölünmeden tek seferde kullandırılması esastır. İşveren ara dinlenme sürelerini yasal sınırın altına düşüremez; fakat kendi inisiyatifiyle, bireysel iş sözleşmesiyle veya toplu iş sözleşmeleriyle çalışan lehine artırabilir.

MOLA SAATİNDE İŞYERİNDE BULUNMA, ÇALIŞMA VE UYUMA DURUMU

Ara dinlenmesi süresince işçi tamamen serbesttir. Bu zaman dilimini işyerinde ya da işyeri dışında geçirebilir. Ancak işveren, işin niteliği gereği personelin mola süresinde işyeri sınırlarını terk edemeyeceğini kararlaştırabilir.

Çalışan işyerinde kalsa dahi dinlenme saatinde çalışmaya zorlanamaz veya işverenden emir bekler vaziyette tutulamaz. Mola esnasında çalıştırılan veya emir bekletilen işçinin ara dinlenmesi fiilen kullandırılmamış sayılır.

İşçinin mola saatinde uyuyup uyumayacağı kendi serbest tasarrufundadır. Ancak işverenler, iş disiplini ve kuralları gereği iç yönetmeliklerle işyeri alanında uyumayı yasaklayabilir. Buna karşın Japonya ve Çin gibi Uzak Doğu ülkelerindeki bazı modellerde, çalışan verimliliğini yükselttiği gerekçesiyle mola saatlerinde kontrollü uykuya izin verilmesi yaygınlaşmaktadır.

MOLA SAATİNDE ÇALIŞAN HAKLARI VE KURAL TABLOSU DÜZENLEME ALANI YASAL HAKLAR, SINIRLAR VE UYGULAMA ESASLARI İşyerini Terk Etme & Serbestlik Temel Çalışan Hakkı Ara dinlenmesi süresince işçi tamamen serbesttir. Bu zaman dilimini işyerinde ya da işyeri dışında serbestçe geçirebilir. İşveren Yetkisi: İşin niteliği gerektiriyorsa işveren, personelin mola süresinde işyeri sınırlarını terk edemeyeceğini kararlaştırabilir. Çalıştırma & Emir Bekleme Yasağı Yasal İhlal Kapsamı Çalışan işyerinde kalsa dahi dinlenme saatinde kesinlikle çalışmaya zorlanamaz veya işverenden emir bekler vaziyette tutulamaz. Hüküm: Mola esnasında çalıştırılan veya emir bekletilen işçinin ara dinlenmesi fiilen kullandırılmamış sayılır . Mola Saatinde Uyuma Hakkı Disiplin & Global Uygulamalar İşçinin mola saatinde uyuyup uyumayacağı kendi serbest tasarrufundadır. İşyeri Yönetmeliği: İşverenler, iş disiplini ve kuralları gereği iç yönetmeliklerle işyeri alanında uyumayı yasaklayabilir. Dünya Örneği: Özellikle Japonya ve Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde, çalışan verimliliğini yükselttiği gerekçesiyle molalarda kontrollü uykuya izin verilmesi yaygınlaşmaktadır.

YEMEK, ÇAY VE İHTİYAÇ MOLALARININ HESAPLANMASI

Yemek, çay, kahve ya da ibadet (namaz) amacıyla verilen tüm aralar ara dinlenmesi kapsamında değerlendirilir ve çalışma süresinden (mesaiden) sayılmaz. Örneğin bir işyerinde 1 saatlik yemek molasına ek olarak 15 dakikalık çay molası uygulanıyorsa, toplam mola süresi 1 saat 15 dakika olarak hesaplanır.

YEMEK, ÇAY VE İHTİYAÇ MOLALARI HESAPLAMA TABLOSU DÜZENLEME BAŞLIĞI YASAL KURAL VE HESAPLAMA DETAYLARI Mola Kapsamı & Mesai Statüsü Ara Dinlenmesi Yemek, çay, kahve ya da ibadet (namaz) amacıyla verilen tüm aralar ara dinlenmesi kapsamında değerlendirilir. Kesin Kural: Bu sürelerin hiçbiri çalışma süresinden (mesaiden) sayılmaz. Örnek Mola Hesabı Toplama Yöntemi Örneğin bir işyerinde 1 saatlik yemek molasına ek olarak 15 dakikalık çay molası uygulanıyorsa: 1 Saat (Yemek Molası) + 15 Dakika (Çay Molası) = Toplam 1 Saat 15 Dakika Mola

MOLA HAKKI YERİNE ÜCRET ÖDEMESİ YAPILABİLİR Mİ?

Mola süreleri fiilen dinlenme amacıyla kullanılmak zorundadır. Kanuna göre ara dinlenmesi kullandırılmayıp bunun yerine personele nakdi ücret ödemesi yapılamaz.

FAZLA MESAİ HESABI, YASAL YAPTIRIMLAR VE HAKLI FESİH

Ara dinlenme süreleri fiili çalışma süresine dahil edilmez. Fazla mesai ücretlerinin hesaplanmasında ve yargıya intikal eden iş davalarında, bilirkişiler ve mahkemeler öncelikle işçinin toplam günlük süresinden yasal mola saatlerini düşer. Düşüş yapıldıktan sonra haftalık fiili çalışma süresi 45 saati aşıyorsa, aşan her saat için yüzde 50 zamlı fazla çalışma ücreti ödenir. İşverenler mola süresini olduğundan daha az göstererek fazla mesai hesabı yapamaz.

FAZLA MESAİ HESABI VE YASAL MAHKEME HÜKÜMLERİ HESAPLAMA ADIMI YASAL UYGULAMA VE ÜCRET DETAYLARI Fiili Çalışma Tespiti Mahkeme & Bilirkişi Usulü Ara dinlenme süreleri fiili çalışma süresine dahil edilmez. Fazla mesai ücretlerinin hesaplanmasında ve yargıya intikal eden iş davalarında; bilirkişiler ve mahkemeler öncelikle işçinin toplam günlük süresinden yasal mola saatlerini düşer . Fazla Mesai Ücreti Haftalık 45 Saat Üstü Mola süreleri düşüldükten sonra kalan haftalık fiili çalışma süresi 45 saati aşıyorsa: Aşan her saat için %50 Zamlı fazla çalışma ücreti ödenir. Hatalı Hesaplama Yasağı Hukuki Uyarı Kesin Kural: İşverenler mola süresini olduğundan daha az göstererek (veya gizleyerek) fazla mesai hesabı yapamaz ve işçi aleyhine süre düşüremez .

Mola hakkını fiilen kullandırmayan işverenlere 26 bin 620 TL idari para cezası kesilir. Bunun yanı sıra, işverenin dinlenme sürelerini ihlal etmesi veya haksız yere mola kullandırmaması durumunda, çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme (haklı fesih) hakkı doğar.