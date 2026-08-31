Milas kıyıları özel projeye tahsis edildi: Rezidansa özel marinaya ÇED onayı

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır gündemde tutulan Kaplankaya projesi kapsamında kıyı alanının kullanımı için bir izin daha verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kaplankaya Marina İşletmeciliği şirketi tarafından yapılması planlanan "Kaplankaya Yat Limanı Revizyonu" projesine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi. Proje için 651 milyon TL yatırım bedeli belirlenirken, limanın 256 tekne kapasiteli olacağı bildirildi.

KAMUYA DEĞİL SADECE PROJE SAKİNLERİNE HİZMET VERECEK

Resmi ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre marina, bölgedeki diğer yat limanları gibi bağımsız ve genel deniz trafiğine açık bir tesis olarak faaliyet göstermeyecek. Dosyada marinanın temel işlevi; doğrudan Kaplankaya Turizm Destinasyonu bünyesindeki otel, rezidans ve lüks villalardan kaynaklanacak özel tekne trafiğini karşılamak olarak tanımlandı. Tesis, doğrudan bu gayrimenkul ve turizm yatırımlarının tamamlayıcı unsuru olarak çalışacak.

KIYI ALANINA 20 BİN METREKARELİK TİCARİ ALAN KURULACAK

Bakanlığın onay verdiği proje sadece yat bağlama alanı ile sınırlı kalmayacak. Kıyı şeridine 256 teknelik limanın yanı sıra 51 yataklı yatçı konaklama ünitesi, 20 bin metrekareyi aşan ticari alan, yat kulübü ve bir adet heliport (helikopter pisti) inşa edilecek.

20 YILDIR SÜREN 4,8 MİLYON METREKARELİK PROJE

Kaplankaya projesi, ilk olarak 2007 yılında açıklanan ve toplam yatırım büyüklüğü 1,5 milyar doları bulan Master Plan doğrultusunda ilerliyor. Bozbük bölgesinde 4,8 milyon metrekarelik alanı kapsayan projede; oteller, villalar, rezidanslar, sağlık ve spor merkezleri yer alıyor. Alınan son ÇED kararıyla birlikte, projenin deniz ve kıyı ayağındaki liman inşaatının önü açılmış oldu.