Tarabya’daki İngiliz Okulları’nın mezuniyet töreni, İstanbul’da alışılmışın dışında bir kalabalığa sahne oldu. Öğrencilerin diplomalarını aldığı gece, aileler için gurur ve duygusallığın öne çıktığı bir organizasyon olarak planlansa da, davetliler arasında yer alan ünlü isimler etkinliğe farklı bir atmosfer kattı.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile birlikte oğulları Kemal’in mezuniyet töreninde bir araya gelmesi oldu. İkilinin çocukları için aynı karede bulunması dikkat çekerken, törende duygusal anlar da yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN MEZUNİYET HEYECANI

Sanat dünyasından bir diğer isim olan Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in mezuniyet sevincine katılarak bu özel günü ailece yaşadı. Benzer şekilde Mustafa Sandal da eşi Melis Sütşurup ile birlikte oğlu Yaman’ın mezuniyet heyecanına ortak oldu. Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ise küçük oğlu Yavuz ile törende yer alarak dikkat çeken isimler arasında bulundu.

SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER

Gecenin sürpriz konukları arasında ise spor dünyasından önemli isimler vardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da mezuniyet törenine katılarak ailelerle birlikte bu özel anlara tanıklık etti.

Yoğun katılım nedeniyle okul bahçesinde zaman zaman kalabalık artarken, mezuniyet gecesi kısa sürede hem duygusal hem de sosyal yönüyle öne çıkan bir buluşmaya dönüştü.