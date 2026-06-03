Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çatalca’nın Yalıköy bölgesindeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Emel Sayın’dan satın aldığı villasıyla gündeme gelen Yılmaz’ın, şimdi de bölgede satın aldığı arazide milyonluk araçları için bir garaj inşa ettirdiği ortaya çıktı.

Cem Yılmaz’ın, yaklaşık iki yıl önce Yalıköy'de deniz kenarında yer alan bir araziyi satın aldığı öğrenildi. Arazide yükselen çelik konstrüksiyon yapı, bölge sakinlerinin de dikkatini çekti.

Hürriyet'in haberine göre, Cem Yılmaz’ın, milyonlarca liralık araç koleksiyonunu saklamak için özel bir garaj yaptırdığı belirtildi. Alt katın ise butik bir çekim stüdyosu olarak kullanılacağı öne sürüldü.

SENARYOLARINI DA YALIKÖY’DE YAZIYOR

2021 yılında Emel Sayın’ın Yalıköy’deki villasını satın alan Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok projesinin senaryosunu burada kaleme aldığını söylemişti.