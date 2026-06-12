Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un katili olay yerinde cinayeti anlattı! 'Paketiniz var' deyip kapıyı çaldım

10 yıl önce silahla vurularak öldürülen Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz'ün katılımıyla yapılan keşif görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerine getirilen katil, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

İlk sorgusunun ardından cinayeti işlediğini itiraf eden Gündüz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımıyla olay yerine götürüldü.

Narçiçeği Sokak'taki apartmana getirilen Gündüz, 'yer gösterme işlemi' ile cinayetin detaylarını anlattı. Yapılan çalışmanın polis kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

"ATEŞ ETTİM SONRA DÖNÜP ARKAMI GİTTİM"

Gündüz, cinayet anını şöyle anlattı:

"Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbul yazıyordu. Diafondan 'Paketiniz var' dedim. Açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Koşa koşa dışarı çıktım. Olay sonrası silahı yanımda götürdüm. Uzun bir süre çalıştığım dükkan içinde sakladım. Olaydan bir hafta sonra silahımı vapurla Emirgan'dan karşıya geçerken denize attım" dedi.

"AİLEMDE BÖYLE BİRİNİN OLMAMASI LAZIMDI"

Cinayeti neden işledin sorusuna da cevap veren katil, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemde böyle birinin olmaması lazımdı. Ben cinayet işlediğim dönemde bazı programlara giderek dansözlük yapıyordu. Askere gittim. Geldim evlendim. Çocuk oldu hep aksadı. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bülent Gündüz ve 2 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)